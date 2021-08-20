Экс-президент Афганистана начал переговоры с последней провинцией, не сдавшейся талибам

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла и экс-президент ((2004-2014 гг.) Хамид Карзай прибыли в Панджшер на переговоры с лидерами единственной афганской провинции, оставшейся неподконтрольной талибам (боевикам "Талибана" – запрещенного в России террористического движения).

"Мы беседовали с учеными-богословами, старейшинами и командирами провинции Панджшер", - написал в фейсбуке Абдулла. Детали переговоров не приводятся.

Перед поездкой в Панджшер оба экс руководителя в Кабуле встречались с функционерами "Талибан", в том числе с Анасом Хакани, который в период правления Карзая-Гани по обвинению в терроризме был приговорен к высшей мере наказания, но был освобожден из тюрьмы в соответствии с договором между США и движением "Талибан", подписанном в Дохе в феврале 2020 года.

Ахмад Масуд - сын бывшего лидера антиталибовской коалиции Ахмад Шаха Масуда, ранее заявил, что собрал в Панджшере вооруженный отряд для защиты территории провинции от вторжения талибов. Он лично выступил на камеру с призывом к своим сторонникам собираться в регионе для организации сопротивления.

Сообщается, что к Масуду-младшему примкнул бывший первый вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя после бегства из страны президента Ашрафа Гани единственным законным главой государства и призвавший народ Афганистана "к сопротивлению захватчикам".

Подтверждения нахождения Салеха в Панджшере нет.