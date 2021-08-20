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Экс-президент Афганистана начал переговоры с последней провинцией, не сдавшейся талибам

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла и экс-президент ((2004-2014 гг.) Хамид Карзай прибыли в Панджшер на переговоры с лидерами единственной афганской провинции, оставшейся неподконтрольной талибам (боевикам "Талибана" – запрещенного в России террористического движения).

"Мы беседовали с учеными-богословами, старейшинами и командирами провинции Панджшер", - написал в фейсбуке Абдулла. Детали переговоров не приводятся.

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Перед поездкой в Панджшер оба экс руководителя в Кабуле встречались с функционерами "Талибан", в том числе с Анасом Хакани, который в период правления Карзая-Гани по обвинению в терроризме был приговорен к высшей мере наказания, но был освобожден из тюрьмы в соответствии с договором между США и движением "Талибан", подписанном в Дохе в феврале 2020 года.

Ахмад Масуд - сын бывшего лидера антиталибовской коалиции Ахмад Шаха Масуда, ранее заявил, что собрал в Панджшере вооруженный отряд для защиты территории провинции от вторжения талибов. Он лично выступил на камеру с призывом к своим сторонникам собираться в регионе для организации сопротивления.

Сообщается, что к Масуду-младшему примкнул бывший первый вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя после бегства из страны президента Ашрафа Гани единственным законным главой государства и призвавший народ Афганистана "к сопротивлению захватчикам".

Подтверждения нахождения Салеха в Панджшере нет.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 20 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Абдулла Абдулла Хамид Карзай

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