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Руководителей "БелаПАНа" заподозрили в причастности к массовым беспорядкам

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии подтвердил проведение следственных действий с директором и главредом информагентства "БелаПАН" Ириной Левшиной, бухгалтером Екатериной Боевой и бывшим директором Дмитрием Новожиловым. Ранее сообщалось, что у них прошли обыски и их допросили.

Всех их подозревают в организации и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК).

"Следствием инициирована налоговая проверка деятельности "БелаПАН", в ходе которой уже выявлены нарушения налогового законодательства. После определения окончательной суммы неуплаченных в доход государства налогов следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц БелаПАН по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - предупредили в СК.

С обысками к этим и другим сотрудникам "БелаПАНа" пришли утром 18 августа. Также пропал доступ к сайтам агентства.

БелаПАН Белоруссия Следственный комитет Ирина Левшина Дмитирй Новожилов

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