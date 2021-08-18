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В зоне аэропорта Кабула сохраняется напряженность, в городе ситуация нормализуется

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В районе международного аэропорта Кабула обстановка остается неспокойной, и многие люди по-прежнему пытаются попасть на самолеты, чтобы покинуть Афганистан, сообщает в среду телеканал CNN.

По словам журналистки CNN Клариссы Уорд, снаружи аэропорта дежурят боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые, наводя порядок, стреляют в воздух или по людям.

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"Внутри аэропорта, как кажется, меньше хаоса, потому что (меры контроля - ИФ) возымели некоторый эффект... но на периметре, конечно, это крайне устрашающе для людей, которые отчаянно желают уехать из страны. И они боятся, что "Талибан" (движение запрещено в РФ) даже не даст им пройти эти контрольно-пропускные пункты", - отмечает она.

Между тем, на улицах Кабула стало меньше блокпостов талибов, нежели во вторник. Уорд сообщает, что на дорогах - устойчивое движение транспорта, жителям доступны основные услуги, люди могут купить на улицах еду, топливо и другие товары.

CNN приводит мнение Уорд, что талибы знают - "мир смотрит за ними", и пытаются продемонстрировать способность управлять, установить порядок. Однако, подчеркнула она, для афганцев, работавших с США, этого недостаточно, чтобы развеять их страхи.

Согласно сообщениям СМИ, к настоящему время талибы установили контроль над всей территорией Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 18 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Кабул

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