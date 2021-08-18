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В соцсетях появились записи стрельбы талибов по протестующим в Джелалабаде

В соцсетях появились записи стрельбы талибов по протестующим в Джелалабаде
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Джелалабаде, столице афганской провинции Нангархар, представители "Талибана" (движение признано в России террористическим и запрещено) открыли огонь по людям, которые устроили демонстрацию протеста против их действий, сообщают местные источники.

По неподтвержденным данным, погибли два человека, еще несколько были ранены.

Горожане выступили против замены государственных трехцветных флагов на белые знамена талибов.

В сосетях появились записи марша протеста и столкновений талибов с демонстрантами.

"Боевики открыли огонь по демонстрантам, несущим национальный флаг Афганистана, двое убиты и восемь ранены", - утверждают источники.

Представители талибов пока не комментировали происходящее.

Днем ранее протесты в поддержку государственного флага прошли в провинции Хост.

В Кабуле талибы объявили всеобщую амнистию и призвали граждан перестать бояться и возвращаться к нормальной жизни.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 18 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Талибан Афганистан Джелалабад Нангархар

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