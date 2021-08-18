В соцсетях появились записи стрельбы талибов по протестующим в Джелалабаде

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Джелалабаде, столице афганской провинции Нангархар, представители "Талибана" (движение признано в России террористическим и запрещено) открыли огонь по людям, которые устроили демонстрацию протеста против их действий, сообщают местные источники.

По неподтвержденным данным, погибли два человека, еще несколько были ранены.

Горожане выступили против замены государственных трехцветных флагов на белые знамена талибов.

В сосетях появились записи марша протеста и столкновений талибов с демонстрантами.

"Боевики открыли огонь по демонстрантам, несущим национальный флаг Афганистана, двое убиты и восемь ранены", - утверждают источники.

Представители талибов пока не комментировали происходящее.

Днем ранее протесты в поддержку государственного флага прошли в провинции Хост.

В Кабуле талибы объявили всеобщую амнистию и призвали граждан перестать бояться и возвращаться к нормальной жизни.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021