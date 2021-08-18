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"Аэрофлот" отменил рейсы в Бангкок до конца октября

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменил с 24 октября и, предварительно, до конца октября рейсы Москва - Бангкок, сообщило генконсульство России в Пхукете в своем телеграм-канале. Выполняя эти рейсы, самолеты компании летели над Афганистаном.

По данным системы бронирования "Аэрофлота", ближайший рейс в столицу Таиланда запланирован на 21 августа, затем - только на 31 октября.

"Аэрофлот" летал над Афганистаном в Бангкок и Дели. Рейсы в Дели перевозчик пока отменять не стал, следует из данных его системы бронирования.

16 августа стало известно, что российские авиакомпании решили облетать Афганистан в связи с извещением НОТАМ, изданным Пакистаном по просьбе Кабула. Как уточнял источник "Интерфакса" в авиаотрасли, через воздушное пространство Афганистана летали только "Аэрофлот" и грузовая авиакомпания AirBridgeCargo. Такое же решение приняли и многие иностранные авиакомпании.

В "Аэрофлоте" подтвердили, что компания будут облетать воздушное пространство Афганистана.

15 августа Кабул заняли талибы (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено.

Только 18 августа стало известно, что власти Таиланда принципиально одобрили включение российской вакцины "Спутник V" в список вакцин, с прививкой которыми возможен въезд в страну. Пхукет открылся для полностью привитых туристов с 1 июля, острова Самуи, Пханган и Тау - с середины июля.

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Аэрофлот Афганистан Пхукет Бангкок Таиланд Талибан

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