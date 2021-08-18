"Аэрофлот" отменил рейсы в Бангкок до конца октября

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменил с 24 октября и, предварительно, до конца октября рейсы Москва - Бангкок, сообщило генконсульство России в Пхукете в своем телеграм-канале. Выполняя эти рейсы, самолеты компании летели над Афганистаном.

По данным системы бронирования "Аэрофлота", ближайший рейс в столицу Таиланда запланирован на 21 августа, затем - только на 31 октября.

"Аэрофлот" летал над Афганистаном в Бангкок и Дели. Рейсы в Дели перевозчик пока отменять не стал, следует из данных его системы бронирования.

16 августа стало известно, что российские авиакомпании решили облетать Афганистан в связи с извещением НОТАМ, изданным Пакистаном по просьбе Кабула. Как уточнял источник "Интерфакса" в авиаотрасли, через воздушное пространство Афганистана летали только "Аэрофлот" и грузовая авиакомпания AirBridgeCargo. Такое же решение приняли и многие иностранные авиакомпании.

В "Аэрофлоте" подтвердили, что компания будут облетать воздушное пространство Афганистана.

15 августа Кабул заняли талибы (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено.

Только 18 августа стало известно, что власти Таиланда принципиально одобрили включение российской вакцины "Спутник V" в список вакцин, с прививкой которыми возможен въезд в страну. Пхукет открылся для полностью привитых туристов с 1 июля, острова Самуи, Пханган и Тау - с середины июля.