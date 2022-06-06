В Минске начался закрытый суд над фигурантами дела информагентства "БелаПАН"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Минске начался судебный процесс по делу "БелаПАН", сообщили в понедельник в Верховном суде Белоруссии.

Выездное заседание в закрытом формате пройдет в здании суда Минского района. По делу проходят главный редактор и директор информагентства Ирина Левшина, бывший директор агентства Дмитрий Новожилов, журналист и медиаменеджер Андрей Александров, а также его девушка Ирина Злобина.

"БелаПАН" - частное белорусское информационное агентство, создано в 1991 году журналистом Алесем Липаем.

Александров и Злобина были задержаны в январе 2021 года по подозрению в финансировании протестной деятельности в Белоруссии. Александров ранее являлся топ-менеджером "БелаПАН", затем снимал в помещении агентства офис.

Левшина и Новожилов были задержаны 18 августа 2021 года по подозрению в организации грубых нарушений общественного порядка.

18 августа также задержали бухгалтера "БелаПАН" Екатерину Боеву. Ее отпустили 28 августа под обязательство о явке.

1 ноября 2021 года агентство "БелаПАН" было признано экстремистским формированием.

Александрову, Новожилову, Злобиной и Левшиной в зависимости от роли каждого из них предъявлены обвинения по четырем статьям УК Белоруссии - уклонение от уплаты налогов, сборов; иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок; измена государству; создание и руководство экстремистским формированием.