РФПИ предложил Pfizer изучить "Спутник Лайт" в качестве бустера для своей вакцины

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Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций предлагает компании Pfizer провести клинические исследования препарата "Спутник Лайт" в качестве третьей дозы (бустера) для ее вакцины, чтобы увеличить эффективность против штамма "дельта".

"Рост числа заболеваний штаммом "дельта" в США и Израиле показывает, что мРНК вакцинам необходим гетерогенный бустер, чтобы усилить и продлить иммунный ответ. "Спутник V" является пионером такого подхода, комбинированных исследований, и показывает 83,1% эффективности против "дельты". Сегодня РФПИ предлагает компании Pfizer начать исследования со "Спутником Лайт" в качестве бустера", - говорится в сообщении РФПИ в официальном твиттере вакцины.

В пресс-службе фонда пояснили, что бустирование в данном случае подразумевает применение "Спутника Лайт" в качестве третьего укола для тех, кто полностью вакцинировался двумя инъекциями вакцины Pfizer.

В своем твиттере РФПИ также сослался на данные исследований, опубликованных пока в виде препринтов (не прошедших рецензирование публикаций). Из них следует, что эффективность Pfizer в отношении штамма "дельта" COVID-19 может составлять 42%.

В РФПИ напомнили, что "Спутник V" первой из вакцин против коронавируса применил гетерогенное бустирование (т.н. "вакцинный коктейль"), предполагающее использование двух разных аденовирусных векторов для двух инъекций (в отличие от других вакцин от коронавируса, использующих одну инъекцию дважды).

РФПИ первым предложил сотрудничество другим производителям вакцин: 23 ноября 2020 года предложение о совместных исследованиях по комбинированию вакцин было сделано AstraZeneca.

"Сегодня другие производители следуют примеру "Спутника V", исследуя возможности комбинирования разных вакцин, а подобные исследования со "Спутником" проводятся в ряде стран, включая Азербайджан, ОАЭ и Аргентину. Полученные данные подтверждают высокую эффективность и полную безопасность этого подхода. Интерес РФПИ к комбинированному подходу является частью глобальной стратегии фонда, призванной повысить эффективность других вакцин от коронавируса", - отметили в РФПИ.

Ранее в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что эффективность "Спутника V" в отношении "дельта"-штамма COVID-19 составляет 83% и более чем на 95% эта вакцина защищает от тяжелого течения заболевания.

"Спутник V" разработки центра имени Гамалеи Минздрава России стал первой отечественной вакциной от COVID-19. Регистрация препарата в РФ состоялась 11 августа 2020 года.