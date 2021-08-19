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Патрушев назвал приход талибов к власти просчетом разведок США и их союзников

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Нынешняя ситуация в Афганистане, где пришли к власти талибы (движение "Талибан" запрещено в РФ), стала результатом просчетов разведок США, Великобритании и их союзников по НАТО, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Отчасти это результат некомпетентности разведывательных служб США, Англии и других стран НАТО, которые, видимо, недостаточно целенаправленно подходили к сбору и анализу информации либо некачественно работали с ней", - заявил Патрушев в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос о внезапной смене власти в Афганистане.

"Самоуверенность военного и политического руководства США и их союзников в том, что они полностью контролировали ситуацию в Афганистане, привела к незнанию и недооценке реальной обстановки", - сказал Патрушев.

По его словам, при этом они списывают провалы и их последствия на других.

"Америка сейчас именно это и делает. Обвиняет во всем происшедшем правительство Ашрафа Гани (афганский президент, бежавший из Кабула в ОАЭ - ИФ), которого сами они и привели к власти, а также недостаточную подготовку афганской армии", - заявил Патрушев.

Он отметил, что США и страны Европы эвакуируют свой персонал из Афганистана, бросая основную часть сотрудничавших с ними афганцев на произвол судьбы.

"За ошибки Вашингтона расплачиваются простые афганцы", - сказал Патрушев.

Он добавил, что обстановка в Афганистане находится в поле зрения Совета Безопасности и на одном из ближайших оперативных совещаний с постоянными членами организации этот вопрос станет основным.

По словам Патрушева, на этом совещании "будут обсуждаться дополнительные меры по обеспечению стабильности в регионе".

"Уже активизированы контакты по линии советов безопасности, силовых структур, спецслужб и военных ведомств с ближайшими к Афганистану государствами, прежде всего, с Таджикистаном и Узбекистаном, а также с Китаем, Ираном, Индией и Пакистаном. Активно задействуем также потенциал ОДКБ и ШОС", - сказал секретарь Совбеза.

Он отметил, что будет приветствоваться более тесное сотрудничество с ОДКБ Узбекистана и Туркменистана для обеспечения безопасности в Центральной Азии.

"Наша приоритетная задача - обеспечить контроль за миграционными потоками со стороны Афганистана, защитить регион от передвижения через границу террористов под видом беженцев, от распространения радикальной идеологии, контрабанды оружия и наркоторговли", - заявил Патрушев.

При этом он отметил, что предпосылок для ввода российского военного контингента в Афганистан нет и Россия будет делать акцент на политико-дипломатических усилиях.

"Предпосылок для этого нет", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос о возможности ввода в Афганистан российского военного контингента.

"На афганском направлении будем делать акцент в первую очередь на политико-дипломатических усилиях, совместно с партнерами искать пути налаживания внутриафганского диалога и мирного урегулирования существующих в стране проблем", - заявил Патрушев.

По его словам, для этих целей, в частности, создан Московский формат и большое значение отводится координирующей роли ООН в международных усилиях по афганскому урегулированию.

"Россия заинтересована в мирном, едином, развивающемся Афганистане, с территории которого не станут исходить угрозы региону. Мы готовы налаживать диалог с теми силами, которые будут опираться на волю афганского народа, следовать его чаяниям и работать над превращением Афганистана в нормально функционирующее, крепкое, благополучное государство", - заявил Патрушев.

Накануне секретарь Совбеза РФ обсудил ситуацию в Афганистане с заместителем советника премьер-министра Индии по нацбезопасности. Панкадж Саран прибыл в Москву для проведения полноформатных межведомственных российско-индийских консультаций по вопросам двустороннего сотрудничества в области безопасности, которые запланированы на 19 августа.

В настоящее время движение "Талибан", согласно сообщениям СМИ, установило контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

Хроника 18 июля – 19 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Николай Патрушев Афганистан США Талибан

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