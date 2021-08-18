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В кабульский аэропорт прибыли подразделения морпехов США

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В международный аэропорт Кабула для усиления группировки американских сил прибыли подразделения морской пехоты США, сообщил Пентагон.

На военно-транспортных самолетах C-17 Globemaster туда переброшены военнослужащие из состава 24-го экспедиционного батальона морской пехоты США, размещенного на базе Эль-Удейд в Катаре. По имеющимся данным, численность прибывших военнослужащих достигает тысячи человек.

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Накануне в аэропорт Кабула прилетел глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. По его словам, в ходе встреч в Дохе (Катар) в воскресенье с лидерами движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) он предупредил их о том, чтобы они не мешали проведению операцию по эвакуации. "Я ясно сказал им, что любая атака будет встречена превосходящей силой в целях защиты наших войск", - сказал он.

В обороне международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая в настоящее время задействовано не менее 5 тыс. американских военных, в том числе из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, 10-й горной дивизии, сил специальных операций и морпехов.

Около 80 самолетов военно-транспортной авиации США принимают участие в эвакуации американских дипломатов, сотрудников других натовских дипмиссий и граждан Афганистана, помогавших Западу в борьбе с талибами.

Согласно сообщению Пентагона, американские военно-транспортные самолеты могут ежедневно вывозить от 5 до 9 тыс. человек. Сейчас эти самолеты вылетают и прилетают в аэропорт Кабула каждый час.

Афганистан Кабул США

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