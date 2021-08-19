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Итальянский медцентр в Кабуле сообщил о двоих новых раненых из аэропорта

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Кабуле нет боев, но в аэропорту столицы сохраняется напряженная обстановка и оттуда продолжают поступать раненые, сообщил в твиттере координатор кабульского итальянского медцентра Emergency Альберто.

19 августа в медцентр оттуда поступили двое мужчин с пулевыми ранениями, добавил он.

Из твитов медцентра за четверг следует, что раненых поступать стало меньше, меньше стало тяжелых случаев, в медцентре освободились 12 коек, Emergency начал принимать уже не самых тяжелых раненых, отдавая приоритет женщинам и детям. Проблем с лекарствами у центра нет.

Всего за последние сутки врачи центра приняли шесть пациентов, еще 24 была оказана первая помощь.

С 15 августа, дня, когда талибы вошли в Кабул, в районе международного аэропорта от пуль и давки погибли не менее 12 человек, сообщил представитель "Талибана" телеканалу Sky News (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено).

С воскресенья афганцы сотнями и тысячами приезжают в аэропорт, чтобы покинуть страну.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
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Кабул Афганистан Талибан Emergency

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