Итальянский медцентр в Кабуле сообщил о двоих новых раненых из аэропорта

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Кабуле нет боев, но в аэропорту столицы сохраняется напряженная обстановка и оттуда продолжают поступать раненые, сообщил в твиттере координатор кабульского итальянского медцентра Emergency Альберто.

19 августа в медцентр оттуда поступили двое мужчин с пулевыми ранениями, добавил он.

Из твитов медцентра за четверг следует, что раненых поступать стало меньше, меньше стало тяжелых случаев, в медцентре освободились 12 коек, Emergency начал принимать уже не самых тяжелых раненых, отдавая приоритет женщинам и детям. Проблем с лекарствами у центра нет.

Всего за последние сутки врачи центра приняли шесть пациентов, еще 24 была оказана первая помощь.

С 15 августа, дня, когда талибы вошли в Кабул, в районе международного аэропорта от пуль и давки погибли не менее 12 человек, сообщил представитель "Талибана" телеканалу Sky News (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено).

С воскресенья афганцы сотнями и тысячами приезжают в аэропорт, чтобы покинуть страну.