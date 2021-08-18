США задействовали авианосец для прикрытия эвакуации из аэропорта Кабула

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Палубная авиация американского атомного авианосца Ronald Reagan задействована в прикрытии операции по эвакуации американцев из международного аэропорта Кабула, следует из сообщения Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США.

"Авианосец "Рональд Рейган" находится в регионе, выполняя непосредственную поддержку эвакуации вместе с самолетами, действующими с баз в Кувейте", - сообщило Центральное командование США. При этом указывается, что полеты самолетов продлятся до окончания эвакуации.

По имеющимся данным, авианосец Ronald Reagan находится в Аравийском море к югу от Пакистана.

Над Кабулом в настоящее время постоянно барражируют истребители ВВС США F-16, а также палубные истребители F-18. Кроме того, в патрулировании воздушного пространства используются беспилотники.

По сообщению Пентагона, в международный аэропорт Кабула для усиления группировки американских сил прибыли подразделения морской пехоты США.

На военно-транспортных самолетах C-17 Globemaster с базы Эль-Удейд в Катаре на аэродром в Кабуле были переброшены военнослужащие из состава 24-го экспедиционного батальона морской пехоты США. По имеющимся данным, численность прибывших военнослужащих достигает тысячи человек.

Накануне в аэропорт Кабула прилетел глава Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. По его словам, в ходе встреч в Дохе (Катар) в воскресенье с лидерами движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) он предупредил их о том, чтобы они не мешали проведению операцию по эвакуации. "Я ясно сказал им, что любая атака будет встречена превосходящей силой в целях защиты наших войск", - сказал он.

В обороне международного аэропорта Кабула в настоящее время задействовано не менее 5 тысяч американских военных, в том числе из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, 10-й горной дивизии, сил специальных операций и морпехов. В ближайшее время их численность должна возрасти до 7 тыс. военнослужащих.

Около 80 самолетов военно-транспортной авиации США принимают участие в эвакуации американских дипломатов, сотрудников других натовских дипмиссий и помогавших Западу в борьбе с талибами граждан Афганистана.

Согласно сообщению Пентагона, американские военно-транспортные самолеты могут ежедневно вывозить от 5 тысяч до 9 тысяч человек. В настоящее время американские военно-транспортные самолеты вылетают и прилетают в аэропорт Кабула каждый час.