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Зедер возложил ответственность на США за происходящее в Афганистане

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Баварии, лидер второй по значимости партии правящего блока, баварского Христианско-социального союза Маркус Зедер возложил на США ответственность за происходящее в Афганистане, сообщает агентство Associated Press.

"Из-за своего решения покинуть Афганистан, отчасти слишком поспешного, они (Соединенные Штаты Америки-ИФ) несут основную ответственность", - сказал он.

По словам Зедера, США уже предоставили гарантии безопасности для эвакуации иностранцев и местного персонала из Кабула. Поэтому, считает он, США должны поступить аналогичным образом, "когда дело доходит до оказания финансовой поддержки соседним странам", и при необходимости приема людей.

Хроника 18 июля – 19 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан Бавария Маркус Зедер

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