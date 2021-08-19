Капитолий оцеплен из-за угрозы водителя пикапа взорвать бомбу

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Вашингтоне в районе Капитолия эвакуировали несколько зданий и выставили оцепление, поскольку мужчина в черном пикапе, припаркованном рядом с Библиотекой Конгресса, пригрозил полиции, что у него бомба и он ее может взорвать. Об этом сообщает АР со ссылкой на заявления полиции.

Эвакуировать людей начали после того, как полицейские получили сигнал о том, что пикап может быть заминирован. Затем они заметили в руках у водителя предмет, похожий на детонатор, хотя потом эти утверждения не подтвердились. С ним идут переговоры.

В полиции заявляют о продолжающемся расследовании угрозы взорвать бомбу. В твиттере отделения говорится, что, как только у полиции будет информация, которую можно передать СМИ, они сообщат ее журналистам.

Шеф полиции Капитолия Том Мэнгер рассказал на брифинге о подозреваемом, передает NBC. Мотив водителя пикапа неясен, но с ним ведут переговоры в попытке мирно разрешить кризис, добавил он. В район инцидента направлены снайперы.

Пикап без номеров припарковался у библиотеки около 9:15 утра (16:15 по Москве). Водитель заявил подошедшему полицейскому, что у него бомба, детонатор, и сейчас он все взорвет, сообщил Мэнгер.

Источники в полиции рассказали NBC, что водитель пишет полицейским сообщения на магнитно-маркерной доске, которая была у него с собой. Несколько полицейских сказали телекомпании, что не заметили в машине ничего, что бы напоминло взрывное устройство. По их словам, в полиции пока ориентируются на заявления водителя.

Некоторые сотрудники Конгресса говорили, что сначала им рекомендовали не выходить на улицу и укрыться в кабинетах. АР отмечает, что конгрессменов на этой неделе в парламенте нет.