В разных районах Афганистана второй день протестуют против власти "Талибана"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В различных районах Афганистана второй день отмечаются акции протеста против движения "Талибан" (запрещено в РФ), ранее занявшего практически всю территорию страны, сообщает агентство Associated Press.

В четверг - в День независимости Афганистана - возле аэропорта Кабула была замечена процессия из автомобилей и людей, которые несли черные, красные и зеленые транспаранты в честь флага Афганистана, который зачастую используется противниками "Талибана", имеющего собственное знамя.

Протестующие выходили на акции в провинциях Нангархар и Кунар. В провинции Хост, по данным Associated Press, талибы в четверг объявили о круглосуточном комендантском часе после того, как подавили протесты. Однако талибы не подтвердили информацию ни о протестах, ни о комендантском часе.

Также сообщалось, что в афганском городе Джелалабаде по демонстрантам, несшим национальный флаг Афганистана, талибами был открыт огонь, в результате погибли два человека, еще восемь участников протестов получили ранения.

Тем временем, в стране складывается сложная гуманитарная ситуация. Так, в отделении Всемирной продовольственной программы ООН в Афганистане сообщили, что в этом году свыше 40% урожая зерновых в стране поразила засуха, и это помимо трудностей с импортом продовольствия.

Ранее возобновилась работа двух ключевых для Афганистана погранпереходов - Торкхам и Чаман на границе с Пакистаном. Хотя в Афганистан проследовали сотни грузовиков, пакистанские торговцы до сих пор опасаются возможных проблем на дорогах и на таможне, что может заставить их поднять цены на товары.