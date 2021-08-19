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В разных районах Афганистана второй день протестуют против власти "Талибана"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В различных районах Афганистана второй день отмечаются акции протеста против движения "Талибан" (запрещено в РФ), ранее занявшего практически всю территорию страны, сообщает агентство Associated Press.

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В четверг - в День независимости Афганистана - возле аэропорта Кабула была замечена процессия из автомобилей и людей, которые несли черные, красные и зеленые транспаранты в честь флага Афганистана, который зачастую используется противниками "Талибана", имеющего собственное знамя.

Протестующие выходили на акции в провинциях Нангархар и Кунар. В провинции Хост, по данным Associated Press, талибы в четверг объявили о круглосуточном комендантском часе после того, как подавили протесты. Однако талибы не подтвердили информацию ни о протестах, ни о комендантском часе.

Также сообщалось, что в афганском городе Джелалабаде по демонстрантам, несшим национальный флаг Афганистана, талибами был открыт огонь, в результате погибли два человека, еще восемь участников протестов получили ранения.

Тем временем, в стране складывается сложная гуманитарная ситуация. Так, в отделении Всемирной продовольственной программы ООН в Афганистане сообщили, что в этом году свыше 40% урожая зерновых в стране поразила засуха, и это помимо трудностей с импортом продовольствия.

Ранее возобновилась работа двух ключевых для Афганистана погранпереходов - Торкхам и Чаман на границе с Пакистаном. Хотя в Афганистан проследовали сотни грузовиков, пакистанские торговцы до сих пор опасаются возможных проблем на дорогах и на таможне, что может заставить их поднять цены на товары.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Афганистан Талибан

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