Зеленский намерен использовать время до запуска "СП-2" для защиты интересов Украины

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до тех пор, пока "Северный поток - 2" не запущен, Украина будет активно вести переговоры для защиты своих интересов, сообщила пресс-служба президента в четверг.

"Одно дело - построить газопровод, а другое - запустить его, на это нужно время. Необходимо соблюдать нормы международного права и международных энергетических стандартов... Мы используем время для защиты собственных интересов", - рассказал Зеленский в интервью журналистам Washington Post, Liberation, Funke Media, "Новое время" и "Новая газета".

Глава государства отметил, что тема "Северного потока - 2" - среди приоритетных в повестке дня его встречи с президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне. По его словам, даже после окончания строительства этого трубопровода есть вероятность, что он не заработает.

Комментируя намерения США и Германии инвестировать миллиард долларов в возобновляемую энергетику Украины в качестве компенсации убытков от запуска газопровода, президент отметил, что Украина потеряет от прекращения транзита газа через свою территорию около $2 млрд в год. Кроме того, может произойти рост цен на газ для украинских потребителей, поскольку украинским трубопроводом будет транспортироваться меньше топлива. Отмечается, что глава государства считает "Северный поток - 2" оружием, ведь "в современном мире не обязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб стране. Достаточно использовать экономические инструменты".

Как сообщалось, Зеленский предполагает, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после визита в Россию может прибыть в Киев с некоторыми гарантиями энергетической безопасности для Украины.