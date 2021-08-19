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По "Северному потоку 2" в 2021 году могут поставить 5,6 млрд куб. м газа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Поставки по газопроводу "Северный поток 2" в 2021 году могут составить 5,6 млрд кубометров газа, сообщил "Газпром".

Строительство первой нитки магистрали "Северный поток 2" завершилось 4 июня, завершение строительства второй ожидается в августе. При прокладке первого "Северного потока" от сварки последней трубы до запуска магистрали прошло полгода; при прокладке второй нитки - три месяца.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достраивает объект собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

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По первому "Северному потоку" за семь месяцев 2021 года, по данным управленческого учета ООО "Газпром экспорт", поставки российского природного газа в Европу составили 33,7 млрд куб. м (за 7 месяцев 2020 года - 32,9 млрд куб. м, 2019 года - 31,7 млрд куб. м). В том числе в Германию по газопроводу в этом году поставлено 22,7 млрд куб. м (за 7 месяцев 2020 года - 15,9 млрд куб. м, 2019 года - 20,3 млрд куб. м).

Прошлый год стал рекордным по поставкам газа на европейский рынок по газопроводу "Северный поток". По нему было направлено 59,3 млрд куб. м газа - на 7,8% больше плановой производительности (55 млрд куб. м).

Поставки трубопроводного газа "Газпрома" в Германию по всем направлениям составили 33,1 млрд куб. м, что на 42,1% или на 9,8 млрд куб. м больше, чем за 7 месяцев 2020 года (23,3 млрд куб. м) и на 8,5% или на 2,6 млрд куб. м больше, чем за 7 месяцев 2019 года (30,5 млрд куб. м).

газ Газпром Северный поток 2

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