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Зеленский не поверил в выполнение всех обещаний США и ФРГ по "Северному потоку 2"

Зеленский не поверил в выполнение всех обещаний США и ФРГ по "Северному потоку 2"
Владимир Зеленский
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский "не очень верит" в то, что все обязательства по соглашению между США и Германией относительно "Северного потока 2" будут выполнены.

"Конечно, я не доволен этой договоренностью, если я могу ее так назвать, и форматом, в котором она была достигнута", - сказал Зеленский в интервью The Washington Post и четырем другим СМИ.

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"На вопрос, считает ли он пакт между США и Германией предательством, Зеленский пожал плечами и улыбнулся", - говорится в статье The Washington Post с цитатами из интервью политика.

Президент Украины сказал, что он еще раз обратится к американскому лидеру Джо Байдену с просьбой вмешаться в этот вопрос во время их встречи в Белом доме 31 августа.

"Зеленский неоднократно подчеркивал в среду озабоченность по поводу безопасности Украины после того, как "Северный поток 2" заработает, потому что Москва может стать более агрессивной в своих отношениях с Киевом, когда он перестанет служить транзитным пространством для российского газа", - говорится в статье.

В начале августа в госдепартаменте США заявили, что новое правительство ФРГ после ухода с поста канцера Ангелы Меркель будет выполнять обязательства, взятые Германией в отношении "Северного потока 2", в том числе в плане содействия продлению транзита российского газа в Европу через Украину.

США и ФРГ ранее согласовали общую позицию по "Северному потоку 2". Байден в конце июля в очередной раз заявил, что с приходом к власти ничего не смог сделать для того, чтобы остановить строительство газопровода, поскольку оно уже находилось в финальной стадии.

Проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила, что к настоящему времени газопровод завершен на 99%.

Украина Владимир Зеленский Северный поток 2 США Германия

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