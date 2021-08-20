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WSJ узнала, что посольство США предупреждало о скором захвате Кабула талибами

WSJ узнала, что посольство США предупреждало о скором захвате Кабула талибами
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Американские дипломаты в Афганистане еще в июле направили в госдепартамент по специальному каналу документ, в котором предупредили, что после вывода иностранных войск Кабул перейдет под контроль движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщило издание The Wall Street Journal.

По полученным газетой сведениям, в секреторной телеграмме посольства, подписанной 13 июля и направленной по "каналу несогласия", содержались рекомендации о способах смягчения кризиса, предлагалось ускорить эвакуацию и вывезти дипломатов и других граждан, а также афганских союзников из страны до начала захвата власти талибами. Администрацию подвергли критике за то, что она откладывает решение этой проблемы.

Издание пишет, ссылаясь на источник, что госдепартамент принял во внимание эти опасения.

Представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что мнения дипломатов, которыми они поделились с госсекретарем Энтони Блинкеном по указанному каналу, были учтены при планировании действий администрации.

Хроника 18 июля – 20 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан Талибан

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