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США поблагодарили Катар за сотрудничество на фоне ситуации в Афганистане

США поблагодарили Катар за сотрудничество на фоне ситуации в Афганистане
Министр обороны США Ллойд Остин принимает в Пентагоне государственного министра Катара по делам обороны Халеда бен Мухаммеда аль-Аттию
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с государственным министром Катара по делам обороны Халедом бен Мухаммедом аль-Аттией выразил признательность за предоставление катарской территории для размещения американских военных, сообщил Пентагон.

"Остин поблагодарил Катар за его давнее гостеприимство при размещении американских войск", - говорится в сообщении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Стороны подтвердили "прочность стратегического партнерства между США и Катаром", а также обсудили вопросы, касающиеся "общих интересов в сфере региональной безопасности, и, в частности, важнейшую поддержку Катаром развивающихся операций в Афганистане", отметил Кирби. Остин также выразил катарскому коллеге благодарность "за помощь в содействии транзиту при эвакуации граждан США и сотрудников американского посольства в Кабуле из Афганистана через Катар", говорится в сообщении.

Ранее Пентагон заявлял, что после вывода американских войск из Афганистана у США сохранится возможность нанесения авиаударов по террористам в Афганистане с использованием территорий третьих стран.

США Ллойд Остин Катар Джон Кирби Пентагон

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