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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Байден не стал ручаться за полный успех операции по эвакуации из Кабула

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что сделает все возможно для эвакуации людей, желающих покинуть Кабул, однако не может гарантировать, что эта операция будет полностью успешной. Он сказал это, выступая в Белом доме.

По его словам, сейчас аэропорту Кабула находятся около 6 тысяч американских военных, которые обеспечивают эвакуацию людей и безопасность аэропорта.

"За вчерашний день мы эвакуировали 5,7 тысячи человек, и мы работаем над тем, чтобы установить точное число американцев, которые все еще находятся в стране", - заявил президент.

С июля из Афганистана вывезли больше 18 000 человек, с 14 августа - 13 000. Среди них граждане США, люди с видом на жительство в США и их семьи, а также афганцы, работавшие с американскими военными и получившие специальные визы, сказал Байден.

Он добавил, что за эту неделю из Афганистана вывезли 204 сотрудника изданий New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.

О случаях, чтобы американцы хотели выехать из Афганистана и не смогли добраться до аэропорта Кабула, администрации США не известно.

Ранее в пятницу вылет самолетов из аэропорта Кабула был приостановлен на несколько часов. На данный момент аэропорт возобновил свою работу.

Вывод войск из Афганистана завершится после операции по эвакуации, добавил Байден. Предполагаемые сроки полного вывода войск он не назвал. Ранее США намеревались вывести всех военнослужащих из Афганистана до 31 августа.

В случае атаки талибов (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено) на американских военных и граждан во время эвакуации Байден пообещал "быстрый и сильный ответ", - сказал он.

Он подтвердил, что талибы пообещали не мешать эвакуации.

По словам Байдена, США следят также за потенциальными террористическими угрозами в районе аэропорта, в том числе со стороны террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России).

Президент также отметил, что ему не известно, чтобы кто-либо из стран-союзниц выражал сомнение в авторитете Соединенных Штатов после событий последних дней в Афганистане.

Талибы захватили власть в стране, начав отвоевывать и брать территории одновременно с выводом воинского контингента США и НАТО. Эксперты и СМИ в США критиковали Байдена за то, как он начал вывод войск из Афганистана, а также за то, что его администрация, судя по всему, не предвидела, что талибы так быстро и почти без боев смогут взять под контроль все крупные города.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 20 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан Кабул США Джо Байден

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