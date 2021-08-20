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Замминистра обороны России считает, что талибам нужно легализоваться

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Талибам нужно легализоваться и рано или поздно предъявить себя в качестве законного правительства Афганистана, считает замминистра обороны России, руководитель главного военно-политического управления министерства Андрей Картаполов. Талибан в России признан террористическим движением и запрещен.

Свою позицию Картаполов высказал радиостанции "Говорит Москва".

"Контур безопасности не пробит. Бояться нечего, хотя ситуация требует пристального внимания, - сказал он. - Ситуацию мы отслеживаем. Она понятна. Те силы и средства, которые должны быть задействованы, они будут задействованы при необходимости".

"Мы всегда жили с Афганистаном в достаточно нормальных отношениях. Уходя оттуда в 89-м, мы оставили о себе достаточно хорошую память у местного населения, включая даже моджахедов, с которыми воевали", - сказал также замминистра.

Ранее 20 августа президент Владимир Путин впервые прокомментировал события в Афганистане. Он отметил, что пора принять приход талибов к власти и исходить из этого. При этом он назвал недопустимым развал Афганистана и новую попытку вмешаться в политику в этой стране извне и навязывать населению чуждые ему ценности.

Талибы 15 августа взяли Кабул и начали переговоры о новом правительстве. Под их контроль не перешла только одна провинция Афганистана - Панджшер.

Российские военные в августе провели учения в Таджикистане и Узбекистане. При этом в российском МИД говорили, что вводить войска в Афганистан и воевать Россия не собирается, если только талибы не зайдут в другие страны Центральной Азии.

5 августа министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае агрессии с афганского направления. 10 августа Шойгу сообщил, что "Талибан" обещал не атаковать соседние страны.

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал афганцев формировать новое правительство на основе диалога. Российские дипломаты в Кабуле уже провели переговоры с талибами по вопросам безопасности дипмиссии.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 20 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Андрей Картаполов Минобороны МИД Афганистан Талибан Кабул Узбекистан Таджикистан

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