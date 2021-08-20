Замминистра обороны России считает, что талибам нужно легализоваться

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Талибам нужно легализоваться и рано или поздно предъявить себя в качестве законного правительства Афганистана, считает замминистра обороны России, руководитель главного военно-политического управления министерства Андрей Картаполов. Талибан в России признан террористическим движением и запрещен.

Свою позицию Картаполов высказал радиостанции "Говорит Москва".

"Контур безопасности не пробит. Бояться нечего, хотя ситуация требует пристального внимания, - сказал он. - Ситуацию мы отслеживаем. Она понятна. Те силы и средства, которые должны быть задействованы, они будут задействованы при необходимости".

"Мы всегда жили с Афганистаном в достаточно нормальных отношениях. Уходя оттуда в 89-м, мы оставили о себе достаточно хорошую память у местного населения, включая даже моджахедов, с которыми воевали", - сказал также замминистра.

Ранее 20 августа президент Владимир Путин впервые прокомментировал события в Афганистане. Он отметил, что пора принять приход талибов к власти и исходить из этого. При этом он назвал недопустимым развал Афганистана и новую попытку вмешаться в политику в этой стране извне и навязывать населению чуждые ему ценности.

Талибы 15 августа взяли Кабул и начали переговоры о новом правительстве. Под их контроль не перешла только одна провинция Афганистана - Панджшер.

Российские военные в августе провели учения в Таджикистане и Узбекистане. При этом в российском МИД говорили, что вводить войска в Афганистан и воевать Россия не собирается, если только талибы не зайдут в другие страны Центральной Азии.

5 августа министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае агрессии с афганского направления. 10 августа Шойгу сообщил, что "Талибан" обещал не атаковать соседние страны.

Глава российского МИД Сергей Лавров призвал афганцев формировать новое правительство на основе диалога. Российские дипломаты в Кабуле уже провели переговоры с талибами по вопросам безопасности дипмиссии.