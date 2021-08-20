СМИ сообщили о переговорах талибов о сдаче последней свободной провинции

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Представители "Талибана" (движение считается в России террористическим и запрещено) террористическая организация) начали переговоры с лидером не сдавшейся им провинции Панджшер Ахмадом Масудом, сыном Ахмад Шаха Масуда, "Панджшерского льва", сообщило местное издание Panjshir_Province.

"Переговоры должны пролить свет на судьбу войны и мира", - говорится в публикации.

Информированные источники, близкие к переговорному процессу, сообщили "Интерфаксу", что суть требований талибов заключается в мирной сдаче провинции Панджшер.

По сведениям Panjshir_Province, 20 августа произошли боестолкновения между защитниками провинции и талибами у населенных пунктов Пули-Хесар, Дех-э-Салах и Бану.

"Талибы были отброшены и понесли тяжелые потери", - утверждает издание.

"Талибан" эту публикацию не комментировал.

Ранее издание сообщило, что в Панджшере готовятся дать отпор талибам, если те нападут на регион.

"Если полевые командиры "Талибана" начнут нападение, они, конечно, столкнутся с решительным сопротивлением с нашей стороны, - пообещал Ахмад Масуд. - "Талибан" - проблема не только для афганского народа. Под контролем талибов Афганистан, несомненно, станет эпицентром радикального исламистского терроризма, заговоры против демократий снова будут вынашиваться здесь".

Масуд добавил, что намерен бороться не только против талибов, но и против других "террористических групп, созданных спецслужбами Пакистана при поддержке США и Саудовской Аравии".

"Они вышли из-под контроля США, теперь ISI (межведомственная разведка Пакистана) ведет их, они попадают сюда, и война продолжается", - считает Масуд.

В пятницу в Панджшер прибыли экс-президент Афганистана Хамид Карзай и председатель Высшего совета по примирению Абдулла Абдулла и провели переговоры с местными лидерами. Ранее сообщалось, что они встречались и с талибами в Кабуле. Предполагается, что политики привезли в Панджшер послание от "Талибана".

Ахмад Масуд ранее заявил, что собрал в Панджшере вооруженный отряд для защиты провинции от вторжения талибов. Он лично выступил на камеру с призывом к своим сторонникам собираться в регионе для организации сопротивления. Сообщалось, что к нему примкнул бывший первый вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя после бегства из страны президента Ашрафа Гани единственным законным главой государства и призвавший народ Афганистана "к сопротивлению захватчикам". Подтверждения нахождения Салеха в Панджшере нет.

За дни до взятия Кабула в Мазари-Шарифе была сделана попытка сформировать народные силы сопротивления талибов под командованием экс-губернатора провинции Балх Атто Нура и маршала Абдул-Рашида Дустума. Лидеры войска бежали после сдачи северных провинций "Талибану".