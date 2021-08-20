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Власти Бельгии столкнулись с трудностями при эвакуации людей из Кабула

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес сообщила в пятницу о проблемах с вывозом самолетами из Кабула бельгийских подданных и афганских кандидатов на убежище.

"Пустые рейсы, полупустые рейсы или даже отмена некоторых полетов, потому что не заполнены самолеты", - так она обрисовала ситуацию с эвакуацией на совместной с министром обороны Людивин Дедондер и госсекретарем по вопросам убежища и миграции Самми Махди пресс-конференции в Брюсселе.

Вильмес пояснила, что в кабульский аэропорт сейчас очень трудно пробраться из-за преград, устроенных боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ) и военнослужащими США и НАТО, охраняющими аэропорт. Это, по ее словам, создает на входе многотысячную толпу.

"Люди, которым удалось добраться до посадки, должны были пробиваться через толпу около восьми часов", - сказала глава МИД.

К пятнице власти установили контакт с 442 людьми, желающими эвакуироваться. Среди них 282 человека являются бельгийцами и членами их семей. Остальные - местный и иностранный персонал, работавший на бельгийские структуры, НАТО или неправительственные организации, которым Бельгия готова оказать помощь.

Министерство обороны направило в Кабул два военно-транспортных самолета AC130 и A400M. На пятницу предусматривалось четыре вывозных рейса. Удалось совершить только два из-за отсутствия разрешений на полеты, пояснила Дедондер.

При этом первый рейс смог доставить лишь 16 человек из Кабула в Исламабад, но второй следовал слишком быстро за первым, не смог взять пассажиров и улетел пустым. На субботу запланированы еще четыре таких рейса.

Министерство обороны объясняет, что его эвакуационный персонал имеет доступ только на аэродром, тогда как бельгийцы и имеющие право на вылет в Бельгию заблокированы в городе. Желающие улететь должны сами добираться до аэропорта, только в этом случае им могут помочь.

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Афганистан Талибан Бельгия

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