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Блинкен заявил о неоднократных обещаниях талибов позволить вылет и после 31 августа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в РФ) не раз давало обещание, что оно позволит американцам, гражданам иностранных государств и некоторым афганцам уезжать из Афганистана и после 31 августа, заявил в среду на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Талибан" публично и по частным каналам давал обязательства и после 31 августа обеспечивать коридор безопасности для (уезжающих - ИФ) американцев, граждан третьих стран и афганцев, которым грозит опасность", - сказал он.

Госсекретарь также подчеркнул, что после истечения срока эвакуации - 31 августа - США продолжат работу по вывозу из страны американцев и тех афганцев, кто помогал американцам в их кампании в Афганистане.

В настоящее время США и их союзники проводят в аэропорту Кабула операцию по эвакуации гражданских, желающих покинуть Афганистан. В среду агентство ЭФЭ сообщало, что в "Талибане" заверили: движение не намерено препятствовать работе пассажирских авиакомпаний в Кабуле уже после завершения возглавляемой США спецоперации по эвакуации людей через столичный аэропорт. Конец этой операции намечен на 31 августа.

Хроника 18 июля – 25 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Талибан Афганистан США Дмитрий Жирнов

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