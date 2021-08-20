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Узбекистан вернул в Афганистан 150 беженцев под гарантии талибов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Власти Узбекистана, получив гарантии безопасности со стороны "Талибана" (движение признано в России террористическим и запрещено) вернули в Афганистан 150 афганских беженцев, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Ведомство уточнило, что по итогам "большой работы" дипломатов руководители талибов дали Ташкенту гарантии, что не будут преследовать этих сограждан, применять к ним насилие и подвергать гонениям. Беженцы "по собственному волеизъявлению" были возвращены на родину.

В МИД не уточнили, о гражданских или военных беженцах идет речь.

Там добавили, что сами эти люди передали, что информации, после проведения в отношении них необходимых формальных процедурных мероприятий, все они были отпущены домой, и в настоящее время находятся в полной безопасности в кругу своих семей.

"В настоящее время через территорию Узбекистана эвакуировано из Афганистана 1982 граждан зарубежных государств", - сообщил также МИД.

Ведомство добавило, что Узбекистан сотрудничает с Германией, Россией, США, Швейцарией, Австрией, Данией, Польшей, Венгрией, Словакией и Казахстаном в вопросах эвакуации их граждан из Афганистана.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 20 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Узбекистан МИД Афганистан Талибан

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