Узбекистан вернул в Афганистан 150 беженцев под гарантии талибов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Власти Узбекистана, получив гарантии безопасности со стороны "Талибана" (движение признано в России террористическим и запрещено) вернули в Афганистан 150 афганских беженцев, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Ведомство уточнило, что по итогам "большой работы" дипломатов руководители талибов дали Ташкенту гарантии, что не будут преследовать этих сограждан, применять к ним насилие и подвергать гонениям. Беженцы "по собственному волеизъявлению" были возвращены на родину.

В МИД не уточнили, о гражданских или военных беженцах идет речь.

Там добавили, что сами эти люди передали, что информации, после проведения в отношении них необходимых формальных процедурных мероприятий, все они были отпущены домой, и в настоящее время находятся в полной безопасности в кругу своих семей.

"В настоящее время через территорию Узбекистана эвакуировано из Афганистана 1982 граждан зарубежных государств", - сообщил также МИД.

Ведомство добавило, что Узбекистан сотрудничает с Германией, Россией, США, Швейцарией, Австрией, Данией, Польшей, Венгрией, Словакией и Казахстаном в вопросах эвакуации их граждан из Афганистана.