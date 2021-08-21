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ВВС Германии доставили в Узбекистан еще 172 эвакуированных из Афганистана

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Ташкент минувшей ночью военно-транспортный самолет Airbus A-400M ВВС Германии доставил еще 172 эвакуированных из Кабула, сообщил "Интерфаксу" в субботу сотрудник аэропорта столицы Узбекистана.

"Минувшей ночью Airbus A-400M ВВС Германии доставил очередную группу эвакуированных из Кабула, на борту было 172 пассажира", - сказал собеседник агентства.

Германия продолжает эвакуацию своих граждан и афганцев из Кабула. В Ташкент из Кабула вылетают военные самолеты, из Ташкента эвакуируемых ранее вывозили только самолеты Lufthansa. По просьбе немецкой стороны рейсы во Франкфурт с эвакуируемыми из Афганистана совершает узбекская компания Uzbekistan Airways.

По данным узбекского МИД, за последние несколько дней обеспечена эвакуация из Афганистана через территорию Узбекистана 1982 граждан зарубежных государств.

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Узбекистан Афганистан Талибан

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