Байден встретится с Зеленским 31 августа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне состоится 31 августа, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что о переносе даты встречи с 30 августа договорились, в частности, из-за того, что формат саммита был расширен - и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу в формате "с глазу на глаз".

По его словам, глава украинского государства начнет визит в США 30 августа и посетит не только Вашингтон, но и штат Калифорния.

"Повестка дня будет включать ряд важных мероприятий в Вашингтоне и штате Калифорния. Это две базовые точки для визита президента. Ни один президент Украины до этого не залетал так далеко в Соединенных Штатах, никогда не посещал другое побережье США на Тихом океане, хотя именно в штате Калифорния сосредоточены самые большие IТ-компании, высокотехнологическая космическая индустрия - и это именно то, в чем у Украины есть сильные козыри", - отметил он.

Кулеба добавил, что президент посетит Калифорнию, чтобы создать новые возможности для взаимодействия США и Украины в этих сферах и привлечения новых американских инвестиций в украинскую экономику.