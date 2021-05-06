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Зеленский пригласил Байдена посетить Украину

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Украину с официальным визитом.

"В этот фундаментальный для украинцев год - год 30-летия независимости Украины, в рамках которого и состоится наша важная "Крымская платформа" - первая площадка о помощи Крыму, о деоккупации нашего полуострова, я пригласил президента Соединённых Штатов Америки и вице-президента. Мы верим, что в этот год, такой символичный для Украины, США обязательно будут с нами и будут у нас в гостях с официальными и неофициальными визитами", - сказал Зеленский на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в четверг в Киеве.

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В свою очередь, госсекретарь США поблагодарил за приглашение и не исключил возможность такого визита.

"Я также благодарен за приглашение, которое я передам президенту Байдену, как только я вернусь. Чтобы посетить Украину, иметь возможность встретиться с вами, в частности после того, как у нас была очень хорошая дискуссия с вами. Мы найдем соответствующее время, когда мы сможем приехать на Украину", - сказал Блинкен на пресс-конференции после переговоров с Зеленским.

Он отметил, что сейчас существуют вызовы в связи с пандемией COVID-19. "Потому достаточно сложно с визитами приезжать. Он (Байден - ИФ) уже четыре месяца в Офисе. И он, возможно, уже в ближайшее время сможет выехать из страны с визитом и вернется в Украину, когда сможет", - добавил Блинкен.

Украина СШа Владимир Зеленский Джо Байден

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