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Байден поддержал евроатлантическую интеграцию Украины

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул полную поддержку евроатлантической интеграции Украины и важность предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак

Пресс-служба Офиса президента передала заверения Байдена о том, что позиция Украины обязательно будет учтена во время обсуждения стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий на высшем уровне.

"Лидеры обменялись мнениями о стратегическом взаимодействии Украины и США перед важными саммитами "группы Большой семерки" и североатлантического альянса, а также запланированных встреч Джо Байдена с руководством Европейского Союза и президента России", - говорится в сообщении.

Зеленский рассказал Байдену о ситуации на Донбассе и вдоль украинских границ.

"Он акцентировал внимание на том, что на временно оккупированных территориях и вблизи границ Украины наблюдается высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

По мнению Зеленского, "так называемый отвод российских войск является имитацией".

Байден поддержал инициативу Зеленского о создании "Крымской платформы" и заверил, что США будут представлены на саммите инициативы на самом высоком политическом уровне.

Президент США подчеркнул, что является противником реализации строительства "Северного потока-2".

Со своей стороны, Зеленский акцентировал внимание Байдена, что "Северный поток-2" не является экономическим проектом, а создает серьезную угрозу и является вызовом в сфере безопасности".

Лидер США заверил президента Украины в гарантиях безопасности со стороны США.

Президент Украины также поблагодарил за решение США предоставить Украине 900 тыс. доз вакцины против COVID-19.

"Это сохранит жизнь многим украинцам. США в который раз подтвердили преданность стратегическому партнерству Украины", - отметил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО нельзя откладывать на будущее, вопрос необходимо решить немедленно. После этого у него состоялся телефонный разговор с Байденом, в ходе которого президент США пригласил Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом.

США Украина Джо Байден Владимир Зеленский

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