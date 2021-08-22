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Самолет Германии доставил в Узбекистан еще 196 беженцев из Афганистана

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Очередной военно-транспортный борт ВВС Германии прибыл в Ташкент из Кабула с беженцами и гражданами Евросоюза, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" представитель аэропорта.

"В международном аэропорту Ташкента совершил посадку Airbus A-400M ВВС Германии. Это очередной рейс из Кабула по доставке беженцев и граждан ЕС (всего 196 пассажиров) в Ташкент для дальнейшей отправки во Франкфурт", - сказал собеседник агентства.

По данным МИД Узбекистана, за последние несколько дней обеспечена эвакуация из Афганистана через территорию Узбекистана 1 982 граждан зарубежных государств.

Накануне сообщалось, что самолет Германии доставил в Ташкент 172 эвакуированных из Кабула.

Талибы в середине августа взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. Экс-президент Ашраф Гани покинул страну и в настоящий момент находится в ОАЭ.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Узбекистан Германия Афганистан

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