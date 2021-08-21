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Во Франции на акции против "санитарных паспортов" вышли более 175 тыс. человек

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В городах Франции в субботу в манифестациях протеста против введенного в стране "санитарного паспорта" приняли участие 175503 человека, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел.

Это свидетельствует об определенном снижении активности протестов. В предыдущую субботу, 14 августа, власти объявили, что на улицы вышли 214845 манифестантов. Эта цифра уже показывала ослабление мобилизации протестующих после самых многолюдных акций 7 августа, собравших, по данным МВД, около 237 тысяч участников по всей стране.

Всего во Франции в эту субботу состоялось 220 акций, в том числе четыре манифестации прошли в Париже при участии около 14700 протестующих.

Французские СМИ отмечают, что на севере страны манифестации завершились без каких-либо обострений. На юге отмечены отдельные беспорядки в ряде мест. Так, в Монпелье произошла потасовка между представителями крайне правых и крайне левых группировок. В Тулузе полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, когда часть манифестантов попыталась пройти в запрещенную для таких мероприятий центральную часть города. В Перпиньяне протестующие атаковали здание редакции местной газеты, забросав ее экземплярами издания и разными предметами.

МВД сообщило о двадцати задержанных в ходе субботних акций, один полицейский получил ранение.

Во Франции 9 августа введены специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на зараженность коронавирусом, либо вакцинированы или переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять на транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов, других мест культурного отдыха.

Проверяют "санитарные паспорта" также при посещении крупных торговых центров.

Противники такого документа видят в нем нарушение прав граждан и дискриминацию при формально объявленной добровольной вакцинации. В рядах протестующих немало людей, получивших обе дозы вакцины.

Хроника 09 января 2020 года – 21 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Франция коронавирус

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