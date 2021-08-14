Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:35Заразились
на 14.08В России 6 579 212+22 144В мире 206 254 543+840 405

Во Франции более 200 тыс. человек вышли на акции против "санитарных паспортов"

Во Франции более 200 тыс. человек вышли на акции против "санитарных паспортов"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - По данным министерства внутренних дел Франции, в манифестациях против "санитарных паспортов" в субботу по состоянию 20:00 (мск) приняли участие 214,8 тыс. человек по всей стране.

В прошлую субботу власти оценили численность протестующих в 237 тыс.

На улицы Парижа в этот раз вышли 13,9 тыс. манифестантов, тогда как 7 августа в столице протестовали 17 тыс. человек.

В целом во Франции состоялись 217 акций протеста. По предварительным данным, произведено 11 задержаний. Один правоохранитель получил легкое ранение.

Три манифестации, организованные в Париже разными политическими и общественными силами, проходили в целом мирно, но в конце акции, когда полиция попыталась освободить дорогу от сторонников партии "Патриоты" Флориана Филиппо, в стражей порядка полетели бутылки. Те ответили распылением слезоточивого газа, передает корреспондент Le Figaro.

Слезоточивый газ полиция применила в Дижоне, где манифестанты попытались проникнуть в запрещенную префектом для протестных акций центральную часть города. Отдельные очаги напряженности возникали в других городах, в частности в Лионе, но на фоне многотысячной мобилизации протестующих СМИ оценивают прошедшую пятую подряд субботу манифестаций как спокойную.

В комментариях телеканалов отмечалось, что среди протестующих были вакцинированные от COVID-19 люди, немало манифестантов пришло семьями, с детьми.

Во Франции 9 августа были введены специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на коронавирус, либо вакцинированы, либо переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять в транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, торговых центров, музеев, выставок, концертов, других мест культурного отдыха. Пока "санитарные паспорта" обязательны для жителей Франции старше 18 лет, но с 30 августа правительство планирует распространить это требование на подростков от 12 до 17 лет.

Закон вызвал широкую волну недовольства во Франции и массовые протесты во многих городах страны. Противники данной инициативы считают, что власти нарушают базовые права не прошедших вакцинацию граждан, ограничивая их передвижение. В правительстве Франции убеждены, что расширение применения "санитарных паспортов" позволит эффективнее бороться против COVID-19.

Хроника коронавируса. Август.

14
Похоронные бригады работают круглосуточно во многих частях страны, не только помогая хоронить, но и знакомя общественность с новыми правилами погребения умерших от заражения COVID-1912 августа. Изоляция австралийского Мельбурна будет продлена на неделю после того, как штат Виктория зафиксировал 20 новых случаев заражения COVID-19.11 августа. В Непале проходит вакцинация пожилых людей от коронавируса COVID-19 препараторм AstraZeneca.9 августа. В Чили объявили национальный траур в память о гражданах страны, умерших от коронавируса. 6 августа. В Италии "зеленый пропуск" (документ с данными о вакцинации) стал обязательным для преподавателей, пассажиров общественного транспорта, посетителей музеев и ресторанов.5 августа. В школах Бразилии возобновились занятия после полутора лет дистанционного обучения.3 августа. Более 85 процентов взрослого населения в Шанхае прошли полный курс вакцинации.2 августа. В Израиле проходит вакцинация третьей дозой препарата Pfizer-BioNTech людей старше 60 лет. 2 августа. В Берлине прошли 13 акций протеста против коронавирусных ограничений. В ходе воскресных протестов задержали около 600 человек.2 августа. Сотрудники скорой оказывают помощь бездомным с COVID-19 на улицах Бангкока.2 августа. Власти КНР заявили, что остановить распространение COVID-19 пока не удается.1 августа. Власти Индии приказали закрыть магазины в некоторых рыночных зонах после резкого роста числа случаев заболевания COVID-19 в Ченнаи.1 августа. В Японии продлили до конца августа режим чрезвычайной ситуации в трёх префектурах Токио - Сайтаме, Тибе и Канагаве - и западной префектуре Осака.1 августа. В столице Великобритании прошел полумарафон "Достопримечательности Лондона". Забег стал первым крупномасштабным беговым мероприятием, проведенным после ослабления карантинных ограничений.
Похоронные бригады работают круглосуточно во многих частях страны, не только помогая хоронить, но и знакомя общественность с новыми правилами погребения умерших от заражения COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 14 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Франция Париж Коронавирус

Новости по теме

Новости

Талибы заявили о захвате девяти центров афганских провинций за сутки

Президент Азербайджана понадеялся, что Россия не будет вооружать Армению

Не менее 29 человек стали жертвами мощного землетрясения в Гаити

Алиев заявил, что Азербайджан выполнил историческую миссию в Карабахе

Передовые отряды талибов замечены в 11 км от Кабула

Передовые отряды талибов замечены в 11 км от Кабула

Что произошло за день: суббота, 14 августа

Катар призвал талибов прекратить наступление в Афганистане

Путин поручил представить к наградам погибших в крушении Бе-200 военных

Путин поручил представить к наградам погибших в крушении Бе-200 военных

Кабул подтвердил захват талибами 21 административного центра в Афганистане

Минобороны РФ сообщило о гибели российских военных в катастрофе Бе-200

Минобороны РФ сообщило о гибели российских военных в катастрофе Бе-200
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');