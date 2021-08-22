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США и Испания договорились об эвакуации афганцев через испанские военные базы

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе телефонной беседы с президентом США Джо Байденом согласился предоставить испанские военные базы Морон и Рота для транзитного размещения афганцев, которых эвакуируют из Афганистана в связи тем, что они сотрудничали с американцами, сообщают европейские СМИ.

Захваченный талибами Афганистан

В дальнейшем беженцы будут отправляться в другие страны.

В заявлении испанского правительства о состоявшейся беседе говорится: "Санчес и Байден подтвердили готовность продолжать тесное сотрудничество в целях дальнейшего содействия операциям по эвакуации из Афганистана".

В сообщениях СМИ отмечается, что оба лидера отметили, что обеспокоены нынешней ситуацией в Афганистане, и согласились с необходимостью того, что "международное сообщество должно действовать в тесной координации и оказывать взаимную поддержку, особенно для облегчения операций по эвакуации и репатриации".

Санчес сказал Байдену, что Испания продолжает "тесно сотрудничать" со своими международными союзниками в эвакуации наиболее "уязвимых" афганцев, передают СМИ.

Представители захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) обязались не препятствовать выезду иностранных граждан, а также желающих покинуть страну афганцев. В то же время, по сообщениям СМИ, все пытающиеся добраться до аэропорта сталкиваются с большими трудностями, поскольку все пути к нему контролируются блокпостами талибов.

Хроника 18 июля – 22 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан Джо Байден Испания Педро Санчес

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