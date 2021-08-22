США планируют привлечь авиаперевозчиков к эвакуации афганских беженцев

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена планирует привлечь крупные коммерческие авиакомпании, чтобы ускорить эвакуацию сотрудничавших с американцами афганцев из Кабула, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Оно пишет, что Белый дом рассмотрит вопрос об использовании в этих целях около 20 самолетов пяти авиакомпаний из состава Гражданского резервного воздушного флота (CRAF), созданного после Второй мировой войны.

По сообщениям источников, гражданские самолеты не будут летать в Кабул. Они будут привлекаться для вывоза афганцев и других лиц с уже переполненных беженцами военных баз в Катаре, Бахрейне и Германии, куда их вывезли военными самолетами. Привлечение коммерческих авиалайнеров облегчило бы давление на эти базы, отмечает газета.

Одновременно рассматривается вопрос увеличения числа баз в регионе, куда будут доставлять эвакуируемых, поскольку США активизируют усилия по их вывозу из Кабула.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило, что американские авиакомпании могут летать в Кабул для оказания помощи в эвакуации людей из Афганистана, но строго с разрешения министерства обороны США.

FAA опубликовало уведомление, которым запретило полеты над Афганистаном без предварительного одобрения Пентагона, ссылаясь на угрозы, "связанные с экстремизмом, ограниченными возможностями по снижению рисков и сбоями в обслуживании воздушного движения".

Как сообщил ранее Байден, в дополнение к 10-15 тысячам американцев, которых необходимо эвакуировать из Афганистана, в США хотят въехать также от 50 до 65 тысяч афганцев и их семей, что требует ускорения эвакуации.

"Это зависит от того, где в какой ситуации мы находимся, и сможем ли мы увеличить цифры (эвакуируемых - ИФ) до 5 - 7 тысяч в день. Если это так, то они все будут вывезены", - сказал Байден.

Представители захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) обязались не препятствовать выезду иностранных граждан, а также желающих покинуть страну афганцев. В то же время, по сообщениям СМИ, все пытающиеся добраться до аэропорта сталкиваются с большими трудностями, поскольку все пути к нему контролируются блокпостами талибов.