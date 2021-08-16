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Баку обвинил Ереван в обстреле азербайджанских позиций на границе

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанских военных в различных направлениях границы - в направлении Нахчывана, Кяльбаджара и Гедабека, заявляет министерство обороны Азербайджана.

"16 августа с 19:55 до 20:20 подразделения ВС, дислоцированные в населенном пункте Араздейян Вединского района, обстреляли из снайперских винтовок, автоматов и пулеметов позиции азербайджанских военных, размещенные в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной республики", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, армянские военные до 21:20 вели обстрел из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиций азербайджанских военных в направлении Кяльбаджарского района.

Помимо этого, с 21:35 до 22:28 противник из стрелкового оружия вел обстрел позиций азербайджанской армии в Гедабекском районе. Минобороны Азербайджана сообщило, что потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Армения Азербайджан

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