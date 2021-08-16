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Ереван сообщил о погибших в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе

В Баку заявляют об обстреле с армянской стороны

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Перестрелка между армянскими и азербайджанскими военнослужащими произошла вечером в понедельник на Гегаркуникском участке армяно-азербайджанской границы, с обеих сторон есть погибшие, сообщает Минобороны Армении.

"В результате перестрелки погиб военнослужащий ВС Армении, рядовой Арман Акопян, 2002 г.р.", - сообщает пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что в результате предпринятых армянской стороной ответных действий с азербайджанской стороны есть трое убитых и один раненый военнослужащий. Позже уполномоченный по правам человека в Армении Арман Татоян сообщил, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают села Кут и Норабак Гегаркуникской области на востоке республики.

"Огонь интенсивный, применяется оружие различного калибра. Жители сел пытаются укрыться", - написал Татоян на своей странице в фейсбуке.

Со своей стороны, Минобороны Азербайджана сообщило, что Вооруженные силы Армении вечером в понедельник обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района.

"Обстрел велся с 18:45 до 20:30 с позиций ВС Армении в населенном пункте Заркянд Басаркечарского района по позициям азербайджанских военных в населенном пункте Йухары Айрым Кяльбаджарского района из стрелкового оружия различного калибра", - говорится в сообщении.

Минобороны Азербайджана опровергло заявление армянской стороны о гибели армянского военного в результате обстрела со стороны частей азербайджанской армии в направлении Басаркечарского района.

"Ложью является и информация, распространенная армянской стороной о якобы потерях в рядах нашей армии", - сообщает Минобороны.

Азербайджанское оборонное ведомство также опровергло информацию армянской стороны об обстрелах азербайджанской армией села Кут и Норабак Гегаркуникской области на востоке республики.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской (Черное озеро) и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ. Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что обсуждает с Москвой вопрос о размещении российских пограничников в приграничной линии с Азербайджаном с востока до юга Армении. В начале августа министр обороны Армении Аршак Карапетян на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем заявил, что Армения решит проблему нарушения азербайджанскими военными своих границ силой, если не удастся достичь мирной развязки.

Армения Азербайджан Гегаркуникская область Минобороны Армении

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