Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Байден назвал "неизбежностью" страдания людей в аэропорту Кабула

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Попадающие в СМИ сцены страдания людей, пытающихся попасть на борт самолета в аэропорту Кабула - это нечто неизбежное, заявил в воскресенье президент США Джо Байден.

"Жесткие, леденящие кровь сцены, которые мы видим при эвакуации, - это то, что мы видели бы там в любом случае, вне зависимости от того, когда приступили бы к эвакуации", - сказал он, выступая в Белом доме.

Байден заверил, что переживает за ожидающих эвакуации людей в Афганистане. Армия США провела эвакуацию уже 28 тыс. гражданских из аэропорта Кабула с 14 августа, заявил американский президент Джо Байден. Он пояснил, что в целом с июля удалось эвакуировать 33 тыс. человек.

Ранее в августе движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило все крупные афганские города, включая Кабул. В связи с этим США были вынуждены активизировать эвакуацию гражданских лиц из аэропорта Кабула. Сам аэропорт находится под охраной американских военных.

Хроника 18 июля – 23 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Джо Байден Белый дом

Новости по теме

Новости

Число жертв наводнения в штате Теннесси возросло до 16 человек

Число жертв наводнения в штате Теннесси возросло до 16 человек
Афганистан во власти талибов

Байден заявил, что РФ и Китай не рады уходу США из Афганистана

Афганистан во власти талибов

В Германии прошли акции с требованием дать убежище афганским беженцам

В Германии прошли акции с требованием дать убежище афганским беженцам

Тропический шторм "Генри" обрушился на побережье Род-Айленда

Афганистан во власти талибов

Талибы сообщили о переброске бойцов для захвата провинции Панджшер

Талибы сообщили о переброске бойцов для захвата провинции Панджшер

Россия и ЕС начали обсуждать углеродный налог

Афганистан во власти талибов

Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности РФ

Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности РФ

Меркель предупредила о санкциях при использовании "Северного потока 2" как оружия

Афганистан во власти талибов

В Панджшере заявили о готовности и к коалиции с талибами, и к войне

В Панджшере заявили о готовности и к коалиции с талибами, и к войне
Афганистан во власти талибов

Лавров отметил выполнение талибами своих обещаний

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');