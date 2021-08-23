Байден назвал "неизбежностью" страдания людей в аэропорту Кабула

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Попадающие в СМИ сцены страдания людей, пытающихся попасть на борт самолета в аэропорту Кабула - это нечто неизбежное, заявил в воскресенье президент США Джо Байден.

"Жесткие, леденящие кровь сцены, которые мы видим при эвакуации, - это то, что мы видели бы там в любом случае, вне зависимости от того, когда приступили бы к эвакуации", - сказал он, выступая в Белом доме.

Байден заверил, что переживает за ожидающих эвакуации людей в Афганистане. Армия США провела эвакуацию уже 28 тыс. гражданских из аэропорта Кабула с 14 августа, заявил американский президент Джо Байден. Он пояснил, что в целом с июля удалось эвакуировать 33 тыс. человек.

Ранее в августе движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило все крупные афганские города, включая Кабул. В связи с этим США были вынуждены активизировать эвакуацию гражданских лиц из аэропорта Кабула. Сам аэропорт находится под охраной американских военных.