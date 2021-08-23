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В аэропорту Кабула в перестрелке погиб афганский военный

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Во время перестрелки в аэропорту столицы Афганистана Кабула в понедельник погиб афганский военный, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Бундесвер.

"Сегодня утром в 04:13 по центральноевропейскому времени у северных ворот аэропорта Кабула произошла перестрелка между афганскими силами безопасности и неизвестными нападавшими. Один из представителей сил безопасности Афганистана убит, трое ранены", - сообщается в твиттере Бундесвера.

Также Бундесвер сообщил, что в перестрелке участвовали военные США и Германии.

Столкновение произошло у северных ворот аэропорта, где ранее в давке погибли как минимум семь афганцев. Обстоятельства, в которых произошла стрельба, неизвестны.

Комментариев со стороны "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) касаемо перестрелки на данный момент нет.

В аэропорту Кабула США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана. Ранее представители захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" обязались не препятствовать выезду иностранных граждан, а также желающих покинуть страну афганцев.

Хроника 18 июля – 23 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Кабул Афганистан Германия

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