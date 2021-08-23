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Вице-президент США Харрис посетит Сингапур и Вьетнам

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис начинает в понедельник первый рабочий день в рамках визитов в Сингапур и Вьетнам, направленных на укрепление связей в рамках усилий Вашингтона по противодействию растущему влиянию Китая, говорится в сообщениях СМИ.

В миреХаррис впервые отправится за рубеж в качестве вице-президента СШАЧитать подробнее

Харрис прибыла в Сингапур в минувшее воскресенье. В рамках пребывания там у нее запланированы встречи с президентом Сингапура Халимой Якоб, премьер-министром Ли Сяньлуном, а также посещение главной военно-морской базы Сингапура Чанги и корабля ВМС США Tulsa.

СМИ отмечают, что у США нет союзнического договора с Сингапуром, но он остается одним из партнеров в области безопасности в регионе. Сингапурские власти стремятся сбалансировать свои отношения с Соединенными Штатами и Китаем, не принимая чью-либо сторону. Они, тем не менее, выступают за свободу судоходства в мировом океане и в Южно-Китайском море в частности, а США последовательно обвиняют Китай в том, что он своей агрессивностью в регионе препятствует этому.

"Сингапур поощряет более активное участие США в Азии, но предупреждает, что усилия по "сдерживанию" роста Китая контрпродуктивны", говорится в докладе, опубликованном в апреле Исследовательской службой американского Конгресса.

"Порядок в морской сфере, основанный на правилах, нигде не находится под большей угрозой, чем в Южно-Китайском море. Китай продолжает оказывать давление и запугивать прибрежные государства Юго-Восточной Азии, что представляет собой угрозу свободе судоходства", - говорилось в распространенном американским госдепартаментом в июле заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Харрис отправится во Вьетнам по завершении своей миссии в Сингапуре. СМИ считают, что в Ханое она будет решать те же задачи, что и в Сингапуре - добиваться учета озабоченностей Вашингтона по поводу претензий Китая на спорные части Южно-Китайского моря.

США Китай Камала Харрис

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