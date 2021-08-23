Корабли Северного флота вошли в порт Алжира после отказа Испании пустить их в Сеуту

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Северного флота ВМФ РФ, которому испанские власти 20 августа отказали в возможности захода в порт города Сеута, зашел в порт Алжира (столицы одноименного государства в Северной Африке), сообщает пресс-служба Северного флота (СФ).

"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, совершил деловой заход в город-порт Алжир - столицу одноимённого государства в Северной Африке. В составе отряда - большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", спасательно-буксирное судно "Алтай" и средний морской танкер "Академик Пашин", - говорится в сообщении СФ.

В пресс-службе отметили, что программа захода кораблей предусматривает ряд протокольных мероприятий с участием командования отряда кораблей и командования Центральным военно-морским районом ВМС Алжира. "Планируется, что российский корабль посетит чрезвычайный и полномочный Посол РФ в Алжире", - сказали в пресс-службе.

За время пребывания в иностранном порту большой противолодочный корабль и суда обеспечения Северного флота пополнят запасы пресной воды и продовольствия, морякам предоставят время для отдыха.

Деловой заход отряда кораблей Северного флота в Алжир продлится до среды, добавили в СФ. С главной базы СФ города Североморска "Вице-адмирал Кулаков" вышел 28 июня. За время дальнего похода экипаж российского большого противолодочного корабля преодолел уже более 9,5 тысяч морских миль.

Испания не пустила в порт Сеуты

20 августа испанская газета El Pais сообщила, что МИД Испании не позволил двум российским военным кораблям зайти в порт Сеута. Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и спасательное судно "Алтай" не смогли войти в испанский порт, так как МИД Испании не получил необходимую информацию от военных о дальнейшем маршруте российских кораблей после выхода из Сеуты, сообщило издание.

Согласно публикации, министерство обороны Испании не имело возражений. По утверждению El Pais, этот шаг является политическим, так как Мадрид должен принять весной 2022 года следующий саммит глав государств и правительств НАТО.

Позднее стало известно, что российские корабли встали на якорь в 46 км от побережья Алжира.

Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту были обычной практикой с 2010 по 2016 годы. За это время было осуществлено около 60 заходов российских военных кораблей всех типов в этот порт. С октября 2016 года эта практика была приостановлена из-за возражений Великобритании, которая раскритиковала Испанию за материально-техническую поддержку кораблей, принимавших участие в российских операциях в Сирии.