Корабли ВМФ РФ после отказа Испании встали на якорь у побережья Алжира

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и спасательное судно "Алтай", которым испанские власти не дали разрешение зайти в порт Сеута (испанский анклав на севере Африки), встали на якорь в 46 км от побережья Алжира, сообщили в соцсетях гибралтарские наблюдатели.

Как сообщала накануне испанская газета El Pais, министерство иностранных дел Испании не позволило двум российским военным кораблям зайти в порт Сеута.

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и спасательное судно "Алтай" не смогли войти в испанский порт, так как министерство иностранных дел Испании не получило необходимую информацию от военных о дальнейшем маршруте российских кораблей после выхода из Сеуты, сообщило издание.

При этом отмечается, что министерство обороны страны не имело возражений. Согласно сообщению El Pais, данный шаг является политическим, так как Мадрид должен принять весной 2022 года следующий саммит глав государств и правительств НАТО.

Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту являлись обычной практикой в период с 2010 по 2016 годы. За это время было совершено около 60 заходов российских военных кораблей всех типов. С октября 2016 года эта практика была временно приостановлена из-за возражений Великобритании, которая раскритиковала Испанию за материально-техническую поддержку кораблей, принимавших участие в российских операциях в Сирии.

Большой противолодочный корабль (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" участвовал в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, а после его завершения провел учения со стрельбами в Атлантическом океане в рамках командно-штабной тренировки Северного флота. 28 июня он вышел из главной базы Северного флота города Североморска, а 18 августа 2021 года корабль пополнил российскую эскадру в Средиземном море.