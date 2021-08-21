В МИД РФ сочли странным отказ Испании принять российские корабли

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Ситуация с отказом испанских властей пустить корабли Северного флота ВМФ России в порт города Сеута выглядит странно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С недоумением узнали об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России (большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и спасательное буксирное судно "Алтай") в порт г.Сеута. Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты", - заявила Захарова в ответ на соответствующий вопрос СМИ. Ответ опубликован на сайте МИД РФ в субботу.

Она подчеркнула, что действия испанской стороны противоречат духу Декларации о стратегическом партнерстве, подписанной двумя странами в 2009 году, а также "конструктивно развивавшемуся в последние годы российско-испанскому взаимодействию".

"Удивляет и тот факт, что испанские официальные лица допустили утечку этого сюжета в центральные СМИ страны, видимо, тем самым желая продемонстрировать свое равнение на русофобское крыло НАТО в период подготовки саммита стран-членов альянса, который должен пройти в Мадриде в 2022 году", - заявила Захарова.

20 августа испанская газета El Pais сообщила, что МИД Испании не позволил двум российским военным кораблям зайти в порт Сеута. Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и спасательное судно "Алтай" не смогли войти в испанский порт, так как МИД Испании не получил необходимую информацию от военных о дальнейшем маршруте после выхода из Сеуты, сообщило издание.

Согласно публикации, министерство обороны Испании не имело возражений. По утверждению El Pais, данный шаг является политическим, так как Мадрид должен принять весной 2022 года следующий саммит глав государств и правительств НАТО.

Позднее стало известно, что российские корабли встали на якорь в 46 километрах от побережья Алжира.

Визиты кораблей ВМФ России в Сеуту являлись обычной практикой с 2010 по 2016 годы. За это время было осуществлено около 60 заходов российских военных кораблей всех типов. С октября 2016 года эта практика была приостановлена из-за возражений Великобритании, которая подвергла Испанию критике за материально-техническую поддержку кораблей, принимавших участие в российских операциях в Сирии.