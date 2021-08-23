Эксперт допустил признание талибами Панджшера "свободной зоной"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) вряд ли решится начать полномасштабное наступление в Панджшере против формирований под командованием полевого командира Ахмада Масуда, считает профессор МГИМО и РАНХиГС, эксперт по военной конфликтологии и геостратегическому прогнозированию Евгений Никитенко.

"Панджшер никому взять не удавалось. Ахмад Масуд знает, что такое боевые действия, он воевал. Крайне трудно предположить, чтобы он сдался талибам. Если предположить, что Масуд решит сложить оружие и сдастся, то его, скорее всего, будет ждать участь Наджибуллы (Мохаммад Наджибулла, президент Афганистана в 1987-1992 годах, захвачен и убит талибами в 1996 году - ИФ)", - сказал Никитенко в понедельник "Интерфаксу".

"Поэтому Масуд сдаваться не будет, и в случае полномасштабного вооруженного конфликта с талибами у него два варианта – либо победить, либо отступить на территорию Таджикистана. Но, по всем признакам, талибы Панджшер просто так взять не смогут. В возможности каких-либо особых договоренностей между талибами и Масудом также верится с очень большим трудом. Из таких попыток ничего не получится" - сказал собеседник агентства.

Никитенко считает, что талибы с большей долей вероятности предпочтут объявить Панджшер "свободной зоной" чтобы избежать серьезных боевых потерь в случае конфликта с отрядами Масуда.

"Талибы вполне могут объявить Пандшер "свободной зоной", де-факто признавая, что не могут влиять на этот афганский регион. Но такой вариант был бы выгоден "Талибану" – во-первых, они "сохраняют лицо", и, во-вторых, попытаются представить себя неагрессивными и способными на компромиссное решение, поскольку рассчитывают, что кто-то в мире признает их власть в Афганистане. Такой вариант нельзя исключать", - отмечает эксперт.

По экспертным оценкам, под командованием Масуда помимо местных вооруженных формирований находятся остатки наиболее боеспособных частей афганской армии – общая численность бойцов составляет около 10 тысяч человек.

Ахмад Масуд – сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда, который также выступал против талибов и был убит, по официальной версии, "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая организация) в 2001 году.