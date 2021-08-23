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Антиталибское движение в Панджшере призвало талибов к переговорам, пока не начались бои

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари сообщил, что движение по-прежнему готово как к переговорам с группировкой "Талибан" (запрещена в РФ), так и к вооруженной борьбе против нее, передает в понедельник BBC.

Он призвал "Талибан" вступить в честные и открытые переговоры, сообщив, что фронт "готов к сопротивлению", но намеревается добиваться мира и переговоров до того, как начнутся какие-либо вооруженные столкновения.

"Афганистан - страна, состоящая из этнических меньшинств. Это мультикультурное государство. Оно нуждается в разделении власти, в таком разделении власти, при котором властные полномочия будут у всех сторон. Если одна политическая сила, какой бы они ни была и откуда бы она ни пришла, попробует доминировать в политике, это просто создаст условия для внутренней войны и продолжения текущего конфликта", - заявил Али Назари.

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"Фронт национального сопротивления Афганистана верит, что для достижения устойчивого мира мы должны обратиться к ключевым проблемам Афганистана. Мы не можем просто продолжать ту же модель, которую наблюдаем последние 40 лет, или 100 лет или 200 лет в этой стране. Проблема номер один - централизованная политическая система в этой стране", - добавил Назари.

Сейчас Фронт национального сопротивления Афганистана контролирует провинцию Панджшер, которую лидер движения назвал "последним бастионом афганской свободы". BBC отмечает, что, по словам представителя движения, в нем сейчас насчитывается 9 тыс. бойцов.

Это движение возглавляет Ахмад Масуд - сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда, который также выступал против талибов и был убит, по официальной версии, "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая организация) в 2001 году.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 23 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Панджшер Талибан

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