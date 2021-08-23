Генсек ОДКБ отметил невыполнение талибами обещания о новом правительстве

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В ОДКБ серьезно озабочены тем, что талибы ("Талибан" - запрещенное в России террористическое движение) не выполнили обещаний по формированию в Афганистане коалиционного правительства, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

По его словам, существуют опасения, что возникающие очаги сопротивления талибам могут привести к гражданской войне с непредсказуемыми последствиями для всего Центрально-азиатского региона. Ранее сообщалось, что бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла участвовали в Кабуле в переговорах о формировании коалиционного правительства.

Зась добавил, что ОДКБ приветствует обещания руководства "Талибана" прекратить наркотрафик из Афганистана, и выразил надежду, что эти обещания будут выполнены.

"Но, конечно, есть опасения, что, если не будут найдены источники доходов у руководства "Талибана", мы увидим немного другую ситуацию", - добавил генсек ОДКБ.

Он напомнил, что когда талибы в прошлый раз пришли к власти, поток наркотиков из Афганистана сократился.

"На сегодняшний день таджикские пограничники достаточно плотно контролируют ситуацию, которая складывается на границе Таджикистана и Афганистана. Поэтому привлечение дополнительных сил для охраны этой границы - такой необходимости нет... Если такая необходимость возникнет, то этот вопрос будет рассматриваться отдельно, у нас для этого есть все возможности", - сказал также генсек ОДКБ.

По его словам, армии и погранслужбе Таджикистану требуется помощь в техническом оснащении, и страны ОДКБ готовы ее оказывать. Ранее 23 августа пресс-служба президента Таджикистана Эмомали Рахмона сообщила, что Страны ОДКБ договорились ускорить усиление охраны таджикско-афганской границы.

Лидеры стран ОДКБ договорились принять дополнительные меры по усилению безопасности в связи с ситуацией в Афганистане, заявил также Зась.

Талибы 15 августа вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан и считают войну завершенной. Международный аэропорт Кабула пока остается под контролем американских военных, которые организуют эвакуацию из страны. Единственная территория, не сдавшаяся талибам, это Панджшер, где сопротивлением командует Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмад Шаха Масуда.