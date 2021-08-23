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Генсек ОДКБ отметил невыполнение талибами обещания о новом правительстве

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В ОДКБ серьезно озабочены тем, что талибы ("Талибан" - запрещенное в России террористическое движение) не выполнили обещаний по формированию в Афганистане коалиционного правительства, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

По его словам, существуют опасения, что возникающие очаги сопротивления талибам могут привести к гражданской войне с непредсказуемыми последствиями для всего Центрально-азиатского региона. Ранее сообщалось, что бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла участвовали в Кабуле в переговорах о формировании коалиционного правительства.

Зась добавил, что ОДКБ приветствует обещания руководства "Талибана" прекратить наркотрафик из Афганистана, и выразил надежду, что эти обещания будут выполнены.

"Но, конечно, есть опасения, что, если не будут найдены источники доходов у руководства "Талибана", мы увидим немного другую ситуацию", - добавил генсек ОДКБ.

Он напомнил, что когда талибы в прошлый раз пришли к власти, поток наркотиков из Афганистана сократился.

"На сегодняшний день таджикские пограничники достаточно плотно контролируют ситуацию, которая складывается на границе Таджикистана и Афганистана. Поэтому привлечение дополнительных сил для охраны этой границы - такой необходимости нет... Если такая необходимость возникнет, то этот вопрос будет рассматриваться отдельно, у нас для этого есть все возможности", - сказал также генсек ОДКБ.

По его словам, армии и погранслужбе Таджикистану требуется помощь в техническом оснащении, и страны ОДКБ готовы ее оказывать. Ранее 23 августа пресс-служба президента Таджикистана Эмомали Рахмона сообщила, что Страны ОДКБ договорились ускорить усиление охраны таджикско-афганской границы.

Лидеры стран ОДКБ договорились принять дополнительные меры по усилению безопасности в связи с ситуацией в Афганистане, заявил также Зась.

Талибы 15 августа вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан и считают войну завершенной. Международный аэропорт Кабула пока остается под контролем американских военных, которые организуют эвакуацию из страны. Единственная территория, не сдавшаяся талибам, это Панджшер, где сопротивлением командует Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмад Шаха Масуда.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 23 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
ОДКБ Таджикистан Афганистан Кабул Талибан Станислав Зась

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