Документы на регистрацию лекарства от COVID-19 "МИР-19" отправят в сентябре

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство планирует в сентябре обратиться в Минздрав РФ с отчетом о клинических испытаниях препарата от коронавируса "МИР-19" и дальнейшей его регистрации, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

В эфире "Россия 24" (ВГТРК) "на полях" форума "Армия-2021" она заявила, что препарат заканчивает вторую фазу клинических исследований: уже около 160 пациентов получили "МИР-19".

Она отметила, что это препарат именно против вируса SARS-CoV-2, который подходит к определенному участку генома этого вируса "как ключ к замку, и выключает его".

Ранее Скворцова сообщала, что разрабатываемое агентством лекарство от коронавируса "МИР-19" будет эффективно против любых его вариантов, так как воздействует на наиболее устойчивые участки вируса.

"Участки генома вируса, выбранные в качестве мишени для действия препарата, высоко консервативны, практически не подвергаются мутациям, в связи с чем остаются актуальными для любой из известных линий коронавируса, включая британскую и индийскую", - приводились слова Скворцовой на сайте ФМБА.

По словам разработчиков, в ходе экспериментов "МИР-19" позволил снизить концентрацию вируса у инфицированных животных в 10 тыс. раз. Первая фаза клинических испытаний на человеке была завершена в марте этого года и показала безопасность препарата.

Разработчики предполагают, что "МИР-19" будет максимально эффективен против коронавируса в первые 2-3 суток после заражения человека.

В настоящий момент лекарство проходит вторую фазу клинических испытаний в центрах ФМБА России в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В апреле Скворцова отмечала, что в первое время после регистрации "МИР-19" будет применяться только в больницах. Кроме того, в случае его высокой эффективности ФМБА планирует создать еще две формы препарата в виде спрея для постконтактной профилактики. Данное лекарство можно будет применять для того, чтобы не дать развиться заболеванию, если человек ранее контактировал с зараженным коронавирусом.