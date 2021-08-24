Глава ЦРУ встретился в Кабуле с одним из лидеров талибов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Глава ЦРУ Уильям Бернс провел в Кабуле встречу с лидером движения "Талибан" (запрещено в РФ) Абдулом Гани Барадаром, сообщает во вторник газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По ее данным, встреча состоялась накануне. Это стало первой очной встречей для талибов и администрации президента США Джо Байдена с того момента, как талибы в середине августа взяли Кабул, отмечает газета.

Согласно изданию, переговоры, вероятно, могли касаться крайнего срока, к которому США должны завершить эвакуацию своих граждан и афганцев, сотрудничавших с американскими военными.

Барадар - один из самых авторитетных лидеров движения "Талибан", он является одним из сооснователей движения. В последнее время он курировал политические вопросы, в частности, участвовал в Дохе в переговорах по мирному урегулированию афганского конфликта.

Как ранее сообщала газета The Times, британский премьер Борис Джонсон на экстренном саммите G7 во вторник намерен обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой о переносе на более поздний срок завершения вывода американских войск из Афганистана. Однако Байден на брифинге в воскресенье заявил, что надеется, что откладывать не придется, и операция завершится 31 августа.

В понедельник представитель "Талибана" (движение запрещено в РФ) Сухаил Шахин заявил Sky News, что если США и их союзники продлят пребывание своих войск в Афганистане больше, чем на следующую неделю, их могут ждать "последствия".