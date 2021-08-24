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Глава ЦРУ встретился в Кабуле с одним из лидеров талибов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Глава ЦРУ Уильям Бернс провел в Кабуле встречу с лидером движения "Талибан" (запрещено в РФ) Абдулом Гани Барадаром, сообщает во вторник газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По ее данным, встреча состоялась накануне. Это стало первой очной встречей для талибов и администрации президента США Джо Байдена с того момента, как талибы в середине августа взяли Кабул, отмечает газета.

Согласно изданию, переговоры, вероятно, могли касаться крайнего срока, к которому США должны завершить эвакуацию своих граждан и афганцев, сотрудничавших с американскими военными.

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Барадар - один из самых авторитетных лидеров движения "Талибан", он является одним из сооснователей движения. В последнее время он курировал политические вопросы, в частности, участвовал в Дохе в переговорах по мирному урегулированию афганского конфликта.

Как ранее сообщала газета The Times, британский премьер Борис Джонсон на экстренном саммите G7 во вторник намерен обратиться к президенту США Джо Байдену с просьбой о переносе на более поздний срок завершения вывода американских войск из Афганистана. Однако Байден на брифинге в воскресенье заявил, что надеется, что откладывать не придется, и операция завершится 31 августа.

В понедельник представитель "Талибана" (движение запрещено в РФ) Сухаил Шахин заявил Sky News, что если США и их союзники продлят пребывание своих войск в Афганистане больше, чем на следующую неделю, их могут ждать "последствия".

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Хроника 18 июля – 24 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
ЦРУ ТАлибан Афганистан Уильям Бернс

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