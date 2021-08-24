Талибы призвали США не подталкивать афганцев к бегству за рубеж

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в РФ) призывает США не убеждать афганцев покидать родину, сообщил во вторник представитель талибов Забихулла Муджахид.

По данным Sky News, во время пресс-конференции он призвал Вашингтон "не поощрять" отъезд граждан Афганистана. Муджахид подчеркнул, что в особенности это касается отъезда представителей "образованной элиты" афганского общества, а также представителей тех профессий, которые сейчас особенно востребованы в стране.

Сейчас США и их союзники проводят в аэропорту Кабула операцию по эвакуации гражданских, желающих покинуть захваченный талибами Афганистан.