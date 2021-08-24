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Талибы призвали США не подталкивать афганцев к бегству за рубеж

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в РФ) призывает США не убеждать афганцев покидать родину, сообщил во вторник представитель талибов Забихулла Муджахид.

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По данным Sky News, во время пресс-конференции он призвал Вашингтон "не поощрять" отъезд граждан Афганистана. Муджахид подчеркнул, что в особенности это касается отъезда представителей "образованной элиты" афганского общества, а также представителей тех профессий, которые сейчас особенно востребованы в стране.

Сейчас США и их союзники проводят в аэропорту Кабула операцию по эвакуации гражданских, желающих покинуть захваченный талибами Афганистан.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Хроника 18 июля – 24 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан США

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