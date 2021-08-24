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ЕС планирует увеличить поддержку афганцев с 50 млн до 200 млн евро

ЕС планирует увеличить поддержку афганцев с 50 млн до 200 млн евро
Фото: SGT Glen McCarthy/Australian Department of Defence via Getty Images

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен во вторник сообщила, что в ходе экстренной видеоконференции лидеров G7 объявит об увеличении поддержки Евросоюзом афганцев до более чем 200 млн евро.

"На сегодняшней встрече лидеров G7 я объявлю об увеличении гуманитарной поддержки афганцам из бюджета ЕС, внутри и за пределами страны, с более чем 50 млн до более чем 200 млн евро", - написала в твиттере вон дер Ляйен.

"Эта гуманитарная помощь будет добавлена к вкладам государств-членов в помощь народу Афганистана", - добавила председатель Еврокомиссии.

ЕС АФганистан

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