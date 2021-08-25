Талибы пообещали разрешить людям вылет из Кабула после 31 августа

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Талибы заверили, что не запретят людям с легальными документами покидать Афганистан после завершения эвакуации и вывода войск США и НАТО 31 августа. Об этом заявил представитель "Талибана" в Дохе Сухайль Шахин ("Талибан" признан в России террористическим движением и запрещен).

24 августа представитель талибов в Кабуле Забиулла Муджахид предупредил, что после 31 августа движение больше не разрешит иностранным государствам проводить эвакуацию своих граждан и афганцев через аэропорт Кабула. Он также подчеркнул, что это крайний срок для вывода войск США и их союзников, в соответствии с достигнутыми договоренностями. Если договоренности будут нарушены, "Талибан" изменить отношение к эвакуации, пообещал он.

Шахин объяснил, что на переговорах в Дохе с послом Германии Маркусом Потцелем представители талибов сказали, что рассчитывают, что после 31 августа аэропорт Кабула сможет восстановить работу гражданской авиации в обычном режиме. С восстановлением регулярного авиасообщения люди с надлежащими документами смогут летать коммерческими рейсами, добавил он.

Талибы взяли власть в Кабуле 15 августа. Международный аэропорт Кабула при этом находится под контролем американских военных, которые организуют эвакуацию из Афганистана иностранцев и афганцев, которым грозит преследование со стороны талибов. С 15 августа в аэропорт устремились тысячи афганцев, ситуация там остается хаотической, наблюдатели отмечают, что это снижает эффективность усилий по вывозу людей.

25 августа стали поступать сообщения, что талибы перестали пропускать граждан Афганистана в аэропорт.